Via Cardano, ora c'è il divieto di sosta su entrambi i lati

I disagi viabilistici in via Cardano - strada utilizzata come alternativa alla via per San Fermo chiusa per frana - ha imposto l'istituzione del divieto di sosta su entrambi i lati. Infatti, la via per sua natura è una strada che serve ai residenti per raggiungere le proprie abitazioni e non è una vera e propria arteria di collegamento tra Como e San Fermo. Via Cardano è molto stretta quasi per tutta la sua lunghezza ed è evidente che eventuali auto in sosta su uno o su entrambi i lati rappresentano un ostacolo e un grave intoppo per il flusso veicolare che in questi mesi è logicamente intensificato a causa della chiusura di via per San Fermo. Il comandante della polizia locale, dunque, ha firmato l'ordinanza dirigenziale per istituire il divieto di sosta con rimozione forzata per tutta la lunghezza della strada e per tutto il periodo in cui via per San Fermo resterà chiusa.