Zona stadio blindata per il derby Como-Varese

Stadio Sinigaglia di Como e vie adiacenti blindate domenica 14 gennaio 2018 per il derby Como-Varese, in programma alle 14.30.

Il provvedimento è stato concordato tra Comune di Como e Questura per prevenire possibili tafferugli tra le tifoserie: per questo sono state decise misure di sicurezza più restrittive sul modello dell'anno scorso. Tutta la zona intorno allo stadio sarà interdetta alla circolazione e alla sosta dei veicoli.

Sono previste anche le cancellate per fermare i pedoni.

Scontri tra opposte tifoserie si erano verificati nella partita di andata del 10 settembre 2017 che era stata sospesa. Per quei fatti il Como aveva dovuto pagare una sanzione di 2500 euro.