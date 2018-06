Parada par Tücc sabato 9 giugno, attenzione ai divieti in centro Como

Sabato 9 giugno 2018 torna a Como la Parada par tucc. Per permettere la sfilata Palazzo Cernezzi ha emanato una serie di divieti di circolazione sul percorso.

Il ritrovo dei partecipanti è previsto in viale Geno all'altezza del civico 6 dalle 14,30.

Dalle 16,30 alle 19,30, limitatamente al passaggio della sfilata, è sospesa la circolazione di tutte le categorie di veicoli compresi quelli a servizio dei residenti e disabili, servizio pubblico, nonché autorizzati alla ztl, lungo il percorso: da viale Geno a piazza De Gasperi, lungolario Trieste, via Fratelli Cairoli, piazza Alessandro Volta, via Francesco Muralto, piazza Pietro Perretta, via Pietro Boldoni, via Cinque Giornate, piazza Duomo, vi Vittorio Emanuele II, via Indipendenza, passaggio interno al cortile di palazzo Cernezzi da via Bertinelli, con uscita su viale Vittorio Emanuele II, dunque Via Vittorio Emanuele II, via Giovio, via Cesare Cantù, via Rovelli, via dell'Annunciata, viale Varese, viale Cavallotti, viale Corridoni nei pressi della locomotiva.