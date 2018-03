Neve, disagi sulle strade a Como Sud: sotto accusa l'azienda che doveva salarle

Qualcosa non ha funzionato nella gestione dell'annunciata emergenza neve. Il Comune di Como ha ammesso che si sono verificati disagi alla viabilità causati da un cattivo servizio di salatura delle strade soprattutto nella zona di Como Sud. Sotto accusa Palazzo Cernezzi ha messo la ditta Cartocci di Villa Guardia che si è aggiudicata l'appalto per la manutenzione delle strade, sia per quanto riguarda gli asfalti che per quanto concerne i servizi da effettuare nel caso di nevicate.

L'amministrazione comunale ha diffuso una nota stampa in cui ha spiegato: "Nell'area Sud della città sono stati riscontrati disagi a causa del mancato o non tempestivo intervento della ditta incaricata per la salatura e lo spazzamento della neve nella zona. L'impresa è stata convocata oggi pomeriggio dal settore Reti e strade per chiarire le ragioni delle difficoltà riscontrate ed evitare il ripetersi della situazione in futuro. Seguiranno accertamenti ulteriori sugli adempimenti contrattuali nei prossimi giorni".