Ponte a rischio crollo, chiuso ingresso autostrada a Ponte Chiasso: caos traffico

Calcinacci caduti dal ponte della rampa di accesso all'autostrada a Ponte Chiasso. Il fatto si è verificato intorno alle 10.30 del 10 novembre 2018. I vigili del fuoco di Como sono intervenuti ma non hanno eseguito alcun intervento poiché sono stati preceduti dalla società Autostrade che ha avviato subito le verifiche. Intanto si sono verificati gravi disagi alla viabilità poiché tutto il traffico in entrata in A9 è stato deviato sulla viabilità ordinaria.

Non è chiaro di quale entità sia il danno e se e quando l'accesso all'autostrada verrà riaperto.