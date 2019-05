Vigili con il telelaser in Napoleona: nuova mattinata di controlli della velocità

Nuovi controlli contro l'eccesso di velocità in via Napoleona a Como: non sono passati inosservati i vigili che nella mattina di lunedì 6 maggio 2019 hanno erano impegnati con il telelaser in fondo alla trafficata arteria, poco prima di piazza San Rocco, nella corsia in discesa e non, come consuetudine, in salita all'altezza di via Teresa Rimoldi.

I rilevamenti sono scattati dopo la serie di incidenti, uno dei quali con due ragazzi feriti gravi, avvenuti nel giro di pochi giorni all'altezza del curvone. Schianti che hanno riportato alla ribalta la questione sicurezza e velocità sulla trafficatissima arteria.

I controlli sono iniziati la scorsa settimana e hanno già multato i primi automobilisti che hanno schiacciato troppo sull'acceleratore. Nella giornata del primo maggio e durante la notte sono state tre le patenti sospese a conducenti che viaggiavano a 92, 99 e 109 chilometri orari su una strada dove la velocità massima è di 50 all'ora.