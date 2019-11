Vittoria delle associazioni in via Borgo Vico Vecchia: limite 30 km/h e stop dei mezzi pesanti

La Piccola Brera del Lago di Como, sembra vicina alla rivoluzione viabilistica che molti auspicavano. O almeno a una parte di essa. Appena pronta e installata la nuova segnaletica stradale infatti, stop ai mezzi pesanti e limite di velocità ridotto a 30 km/h. Così il Comune di Como risponde alle tante sollecitazioni di questi mesi, da parte di chi vive via Borgovico vecchia e che si batte per rendere più sicura e piacevole la zona. E questo intento, con cui appunto vengono messe in campo le modifiche viabilistiche, è più che chiaro se si legge l’ordinanza del comandante del Polizia Locale, Donatello Ghezzo, in cui si ordina a chiunque si trovi sulla strada “di adeguare le proprie condotte al progetto di riordino in via Borgovico, nel tratto da via Bixio a via Venini”. Insomma, si parla di progetto, di una visione globale degli interventi per permettere a questa strada - popolata da negozi storici, atelie e studi - di diventare il cuore della vita artistica e culturale della città.

La sperimentazione era stata fatta a febbraio (quindi quasi un anno fa...), ma i mesi passati senza un segnale, avevano fatto temere che le voci dei cittadini coinvolti, molti dei quali rappresenati dall'associazione Borgovico Street, sarebbe rimasta inascoltata. E invece ecco pronta la svolta che, secondo l’assessore alla Viabilità del Comune di Como, Vincenzo Bella, potrebbe essere effettiva già a fine novembre, sicuramente prima degli eventi legati al Natale. Intanto in Comune è palpabile intenzione di creare un’area, più vasta di quella legata alla singola via, dove il limite dei 30 km/h si possa estendere, in generale rendendo sempre più sicuri coloro che vogliano percorrere questa zona a piedi.