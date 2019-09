Como, in via Morazzone il parcheggio selvaggio blocca il traffico

Auto lasciate in divieto di sosta lungo via Morazzone, proprio là dove il piano viabilistico non ha previsto parcheggi, per agevolare l’uscita dei mezzi pesanti dal piazzale di carico e scarico dei magazzini di Carrefour e Ovs, che hanno l'ingresso clienti su viaale Giulio Cesare. Ma l’automobilista birichino non se ne preoccupa, molla la macchina e va. Peccato che il tir annunciato dopo poco arrivi, tenti comunque la manovra affidandosi a qualche santo, ma le sue preghiere restino inascoltate. Ecco allora che il bestione si incastra obliquo al centro della via, paralizzando il traffico qui e, di riflesso, anche in via Mentana.

Il danno è per tutta la viabilità del centro e chi conosce il problema e quanto spesso si ripropone sceglie percorsi alternativi, ma chi abita qui?

Accade infatti che su via Morazzone ci siano diversi garage e i loro proprietari passino spesso un quarto d’ora, venti minuti, sulla soglia della saracinesca ad aspettare che l’automobilista furbetto venga a riprendersi l’auto, permettendo al camion di completare la manovra e, in fin dei conti, di levarsi di mezzo. “Certo – ci dicono i residenti, che stanno pensando a quali azioni intraprendere per farsi ascoltare dalle autorità – la colpa prima di tutto è di chi parcheggia in divieto, ma l’amministrazione comunale deve farsi carico del problema. Mettere dei dissuasori, iniziare a far piovere multe… Invece non stanno facendo proprio nulla”.

