Potature a Como: in viale Giulio Cesare due sabati di lavori

In arrivo due sabati di potature nel comune di Como. Domani infatti, 15 febbraio, la ditta Riva Giardini sistemerà la vegetazione in viale Giulio Cesare, nel tratto tra via Mentana e via Milano. Per questo l’Amministrazione ha deciso di chiudere una corsia, dalle 7 alle 16. Sabato prossimo invece, 22 febbraio, la potature avverrà sull’altro senso di marcia, tra via Milano e via Leoni. In questo caso niente corsia chiusa, ma parcheggi riservati ai mezzi necessari ai lavori.