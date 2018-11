Natale a Como, il piano del Comune contro il caos traffico: bus gratis e parcheggi a basso costo

Bus navetta gratis ogni 15 minuti da Camerlata al centro città, prezzi dei battelli dimezzati e parcheggi a 1 euro per tutta la giornata. Sono alcune delle iniziative che l'amministrazione comunale di Como ha predisposto in occasione delle festività natalizie e della kermesse La Città dei Balocchi. Le iniziative sono frutto della collaborazione con le società di trasporto locale - Asf Autolinee, Trenord, Navigazione e Tilo - e la società Como servizi urbani che gestisce alcuni parcheggi e autosili. "Queste iniziative - ha spiegato l'assessore alla Viabilità del Comune di Como Vincenzo Bella nel corso della conferenza stampa a Palazzo Ceenezzi il 21 novembre 2018 - verranno poi inserite stabilmente, magari con i dovuti aggiustamenti, nel piano del traffico che verrà adottato prossimamente e serviranno ad affrontare la gestione traffico in occasione non solo delle feste natalizie ma anche in vista di quei giorni in cui si prevede grande affluenza di persone in città".

Daniele Brunati, patrono della Città dei Balocchi, ha sottolineato l'efficacia delle iniziative previste e il loro valore economico viste le numerose agevolazioni applicate dalle società di trasporti.

Parcheggio più bus navetta

Con 1 euro per tutto il giorno parcheggi e raggiungi il centro con il bus navetta. Il parcheggio Valmulini è aperto tutti i giorni dalle 06.30 alle 21.00. Il servizio bus navetta gratuito è attivo ogni sabato e domenica fino al 6 gennaio, oltre al 24, 26, 31 dicembre, dalle ore 13.00 alle ore 22.00 con corse ogni 15 minuti.

È possibile utilizzare anche il servizio di trasporto pubblico locale, acquistando il biglietto al costo di 1,30 euro andata/ritorno direttamente all’Autosilo, dalle ore 08.00 alle ore 14.00 presso l’ufficio cassa, o in orari differenti o la domenica direttamente dal parcometro sito in loco.

Parcheggio più battello

Lascia l’auto in sosta al parcheggio di interscambio in via Conciliazione a Tavernola (gratuito) oppure all’autosilo di Villa Erba (1 euro per tutto il giorno nei fine settimana) e prendi il battello fino in centro con il biglietto dedicato alla manifestazione, al prezzo di 1,30 euro andata/ritorno (anziché 2,60 euro) per adulti e ragazzi.

Il biglietto dedicato è in vendita nelle biglietterie dello scalo di Tavernola e sulle navi in transito dallo scalo di Tavernola tutti i sabati e le domeniche fino al 6 gennaio, oltre al 24, 26, 31 dicembre.

È possibile raggiungere il centro anche con il servizio di trasporto pubblico locale (linea 6 e 11 – fermata “Pontile Tavernola”), acquistando il biglietto al costo di 1,30 euro presso le rivendite autorizzate.

Parcheggio più treno

Parcheggia nell’area di Csu in via Cristoforo Colombo, gratuitamente nei fine settimana, oltre al 24, 26, 31 dicembre, e prendi il treno da Grandate a Como Lago (il prezzo del biglietto è di 3,60 euro andata/ritorno).

Agevolazioni Trenord e Tilo

Raggiungi l’evento “Como Città dei Balocchi – XXV edizione” da qualsiasi stazione della Lombardia a soli 13 euro

Il biglietto Trenord day pass è valido per 1 adulto (dai 14 anni compiuti) e consente ai bambini/ragazzi familiari fino ai 13 anni di viaggiare gratis.

Il biglietto ha validità giornaliera e consente un viaggio andata/ritorno su tutti i treni Trenord (escluso il Malpensa Express) e sarà disponibile per tutta la durata dell’evento nei weekend e nei giorni festivi (dal 24 novembre 2018 al 6 gennaio 2019).

Stazioni ferroviarie a ridosso del centro:

- Como San Giovanni: linea ferroviaria Milano Porta Garibaldi – Monza – Como – Chiasso

- Como Nord Lago e Como Nord Borghi: linea ferroviaria Milano Cadorna – Saronno – Como

Raggiungi l’evento “Como Città dei Balocchi – XXV edizione” dal Canton Ticino e da Varese con i treni TiLo. Collegamenti giornalieri con la stazione di Como San Giovanni da tutto il Canton Ticino e da Varese:

- RE10: Erstfeld - Bellinzona - Lugano - Chiasso - Como San Giovanni - Milano

- linea S10: Bellinzona - Lugano - Mendrisio - Chiasso - Como San Giovanni

- linea S40: Como S. Giovanni - Chiasso - Mendrisio - Varese

Via Milano Alta chiusa secondo necessità

Il comandante della polizia locale Donatello Ghezzo ha spiegato che "grazie a un rafforzamento di personale sul territorio ci sarà un presidio di agenti in piazza San Rocco che gestirà il traffico in ingresso in via Milano Alta chiudendo l'accesso in caso di particolare intensità di afflusso di veicoli".

Altri parcheggi

Per accedere all’evento in auto sono presenti alcuni autosili a ridosso del centro città.

Per aggiornare in tempo reale gli automobilisti i dati di occupazione dei principali parcheggi e autosili cittadini sono aggiornati in tempo reale e disponibili sul sito del Comune di Como, sul sito VisitComo, sull'app CoVadis, sul sito della Città dei Balocchi.

- autosilo Castelnuovo: via Castelnuovo (170 posti) 2,00 euro dalle 7.00 alle 13.00 / dalle 13.00 alle 19.00 / dalle 19.00 alle 7.00 – tariffa domenicale forfettaria 1,00 euro dalle 7.00 alle 19.00 – 10 minuti a piedi dal centro città

- parcheggio Metropark Como San Giovanni: - via Venini (182 posti)

1,00 euro per ogni ora o frazione dalle 7 alle 20

- parcheggio Quarto Ponte: viale Innocenzo 75 (156 posti) 2 euro all’ora

- parcheggio Ippocastano: via Aldo Moro (75 posti) dalle 8 alle 19 festivi inclusi 0,50 euro all’ora, 11 ore 6 euro

- parcheggio San Martino: via Castelnuovo 91 (173 posti) 1 euro dalle 7.30 alle 13.30, 1 euro dalle 13.30 alle 19.30

- parcheggio Sirtori: via Sirtori 92 (70 posti)

- parcheggio Centro Lago: via Sant’Elia 6 (357 posti)

costo: 2,40€ all’ora

- autosilo Auguadri: via Auguadri 1 (740 posti)

1 euro prima e seconda ora, 1,55 euro le successive

- autosilo Valduce: viale Lecco 9 (630 posti)

1,50 euro la prima ora, 2 euro le successive