La corsia chiusa sulla Como-Chiasso manda in tilt il traffico anche in città

È da più di una settimana che il traffico, tanto in autostrada quanto in città, risente dei disagi sull'A9, in direzione Chiasso. Dopo la barriera di Grandate, andando verso la Svizzera, una delle corsie è chiusa per permettere ai tecnici di autostrade di intervenire sul viadotto di Bellinzona, tra le uscite di Como centro e Como Monte Olimpino. Per far fronte a questa esigenza alcune tratte restano chiuse da mezzanotte fino all'alba, per poi riaprire alle 5, ma in direzione Chiasso una corsia resta chiusa, provocando un restringimento di carreggiata.

Le chiusure tratta per tratta

In particolare ancora per stanotte, 12 febbraio, saranno chiusi il tratto tra Como centro e Chiasso e quello tra Lago di Como e il bivio A9/A59. Chiuso invece fino al 15 febbraio il tratto autostradale tra il Lago di Como e Como centro.

Il traffico a Como

Il risultato è che chi percorre l'autostrada tra Lainate e Chiasso deve riemergere in città per poi riprendere l’A9. E se questo non rappresenta un grosso danno alla viabilità di notte, le code che si formano a causa della corsia chiusa di giorno, e che spingono alcuni utenti ad abbandonare l'autostrada per le vie urbane, congestiona il traffico in città. Soprattutto se si considera che a peggiorare sensibilmente la situazione c’è la chiusura della via per San Fermo. Risultato: traffico del centro in tilt.

Quando riapriranno tutte le corsie della A9 Linate-Como-Chiasso

Autostrade non si sbilancia sulla fine dei lavori e lascia presupporre che il 15 febbraio, con la riapertura della tratta anche di notte, i lavori saranno completati. Di certo chi è costretto a viaggiare in auto tra il Lario e la Svizzera e chi deve muoversi in città ha davanti a sé almeno altri tre giorni di disagi.