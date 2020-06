Cantieri in città: il Comune di Como sospende i lavori sulla Canturina

Il Comune di Como ha deciso di sospendere il cantiere sulla via Canturina. Secondo Palazzo Cernezzi, il traffico sarebbe negli ultimi giorni aumentato più del previsto, a fronte di una maggior ripresa delle attività lavorative e produttive con la fase 3. Quindi 2i Rete Gas, d’accordo con il Municipio, ha deciso di sospendere momentaneamente i lavori.

Al contrario, il cantiere di Comocalor lungo via Muggiò sta proseguendo i lavori senza interruzioni e continuerà anche a luglio.

Il Comune di Como fa sapere di essere al lavoro per ripensare i percorsi alternativi alla viabilità, visto lo stop dato dal cantiere e i disagi che ne sono seguiti.

