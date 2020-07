Como, cantiere in via Bellinzona per abattere due alberi

Mercoledì 8 luglio, per tutto il giorno, dalle 9 alle 17, sarà chiusa la corsia a salire di via Bellinzona, nel tratto tra via Cantoni e via Per Cernobbio, per l’abbattimento di due grossi alberi nel compendio del Tennis Como. Data la presenza dello spartitraffico centrale tra le due corsie, il Comune non prevede un senso unico alternato, ma se durante i lavori dovesse rendersi necessario, sarà regolamentato da movieri.

