Ponte del 1 maggio, code in autostrada alla barriera di Grandate verso Milano

Lunghe code di auto in barriera a Grandate fin dalle prime ore della mattina di sabato 28 aprile 2018, gran parte con targhe straniere dirette verso l'Italia per godere di questi giorni di vacanza in occasione del Ponte del 1° maggio.

Come mostrano le immagini, dalle 8 si sono formti oltre 3 km di coda di vetture provenienti dalla Svizzera e dirette a sud: il traffico è paralizzato non soltanto in barriera ma anche tra Como Monte Olimpino e Como Grandate.

Alla classica coda degli svizzeri del sabato mattina verso i centri commerciali comaschi, dunque, si aggiunge il mini esodo dei turisti dal nord diretti in Italia per approfittare del Ponte.