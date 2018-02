Chiusura e lavori in via Zampiero: giorni e orari

I lavori stradali in via Zampiero a Como (località Camnago Volta) stanno finalmente giungendo al termine. Il Comune di Como ha fatto sapere che l'intervento dovrebbe concludersi martedì 14 febbraio e già dal giorno dopo, con quasi due settimane di anticipo sul cronoprogramma, la strada dovrebbe essere completamente riaperta alla circolazione di tutti i veicoli.

Fino ad allora potranno verificarsi disagi dovuti alla chiusura parziale o totale, seppur temporanea. La strada sarà chiusa dalle 9,30 di lunedì 12 febbraio fino alle 19 di martedì 13 febbraio, sfruttando la concomitanza con il Carnevale e quindi la chiusura delle scuole.

Questa soluzione permetterà di accelerare fortemente l'avanzamento dei lavori. Il cantiere infatti sarà riaperto nella sola giornata di mercoledì 14 febbraio, dalle 7,30 alle 19, con senso unico alternato. Dalla serata di mercoledì la strada sarà interamente riaperta in entrambi i sensi di marcia. Si ricorda che per tutto il periodo dei lavori, nelle fasi di apertura parziale alla circolazione, è vietato il transito ai veicoli aventi una massa superiore a 3,5 tonnellate eccetto per i veicoli a servizio del cantiere.