Via per San Fermo chiusa mattina e pomeriggio per due settimane

I lavori per il ripristino delle condizioni di sicurezza in via per San Fermo proseguiranno fino alla fine della prossima settimana. Per consentire gli interventi, la strada sarà chiusa al traffico veicolare da largo Ceresio al civico n. 15 dalle ore 09.15 alle ore 17.00 nelle giornate di martedì 7, mercoledì 8, giovedì 9 maggio (in caso di maltempo in uno dei giorni indicati anche venerdì 10 maggio). Al di fuori degli orari di attività del cantiere e a partire dall'11 maggio fino al termine dei lavori, la circolazione sarà regolata a senso unico alternato.