Ancora lavori in via per San Fermo, strada chiusa

Nuova chiusura in vista in via per San Fermo a Como per i lavori di messa in sicurezza della strada dopo la caduta di un albero a causa del maltempo delle scorse settimane.

Il cantiere, iniziato lo scorso 7 maggio, necessita di una nuova chiusura alle auto. Come annunciato dal Comune di Como, "per ulteriori esigenze lavorative in via Per San Fermo, è prevista la chiusura al traffico veicolare nel pomeriggio di mercoledì 15 maggio, dalle ore 15,15 alle ore 17,30. Successivamente la circolazione riprenderà a senso unico alternato".