Il 15 ottobre, chiusa la Galleria Pusiano

Chiuderà alla 9 del mattino e dovrebbe riaprire entro le 13.30 la galleria di Pusiano. La decisione dell'amminsitrazione provinciale di Como arriva per la necessità di svolgere controllo e interventi di manutenzione dell’impianto antincendio. Saranno comunque posti lungo le vie di accesso cartelli con indicazioni di viabilità alternativa e sarà consentito il transito ai mezzi di soccoso. La Provincia si opererà per riaprire la galleria immediatametne, nel caso i lavori dovessero finire in anticipo.