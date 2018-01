Mariano Comense, chiuso il ponte di via Caravaggio

Divieto di transito sul ponte di via Caravaggio a Mariano Comense giovedì 11 gennaio 2018 dalle 8 alle 14.

La chiusura si è resa necessaria per una verifica statica del ponte, tramite l'esecuzione di una prova di carico. Lavori che verranno effettuati sotto la direzione di un tecnico.

Il ponte di via Caravaggio è quello che passa sopra la Roggia Vecchia e porta al depuratore della Valbe servizi.