Como, albero caduto sulla strada: chiusa via Cardano

Circolazione bloccata in via Cardano a Como, nel quartiere di Monte Olimpino, nel pomeriggio di venerdì 26 gennaio 2018. Poco prima delle 16 la circolazione è rimasta bloccata a causa di un albero caduto sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per tagliare e rimuovere la pianta e per mettere in sicurezza la strada.

La riapertura, fanno sapere dal comune, è stimata intorno alle 18.