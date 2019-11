Frana di Rovenna, la frazione resta isolata: ecco quanto ci vorrà per riaprire la strada

I lavori per il ripristino della circolazione in via Libertà a Cernobbio inizieranno giovedì 28 novembre con l'allestimento di un ponte Bailey – una struttura modulare, prefabbricata, di veloce messa in opera - e il Comune prevede che siano completati entro 12 giorni, ripristinando a quel punto almeno una carreggiata, con senso unico alternato che coinvolgerà anche via XXIV Maggio e via Noseda.

Il Municipio mette a disposizione dei cittadini due numeri di telefono – 031343225 (segreteria del sindaco) e 031341204 (polizia locale) - per ogni informazione.

VIABILITA' E PARCHEGGI

L'accesso a Rovenna con mezzi dalla larghezza massima di 1,85 metri continua a essere garantito per tutti i residenti nella frazione e le attività commerciali e i pubblici esercizi (questi ultimi previa comunicazione delle targhe e delle motivazioni del servizio al comando di polizia locale), lungo via Privata Vismara, via per Moltrasio e primo tratto di via Monte Santo fino a via Libertà (zona Toldino - Gatto Nero), a senso unico alternato grazie alla regolamentazione dei volontari coordinati dal Gruppo Agorà, dalle 9.30 alle 16 e dalle 20 alle 24.

L’area parcheggio in Largo Perlasca, dietro al palazzo comunale di Cernobbio, viene riservata gratuitamente ai soli residenti della frazione di Rovenna per la sosta illimitata dei lori mezzi durante il periodo di emergenza. L'Amministrazione invita a non parcheggiare in via Libertà sui tornanti e in zone vicine al cantiere, anche per permettere il transito della Navetta ASF.

TRASPORTO PUBBLICO E AUTONAVETTE

ASF sta svolgendo il servizio di trasporto pubblico nella tratta Cernobbio P.zza Mazzini – Toldino Angolo via Monte Santo con un mezzo di dimensioni ridotte e ha istituito nei giorni feriali 3 corse aggiuntive utilizzabili senza titolo di viaggio:

Da Cernobbio/Ufficio Postale alle 19:35, 20:05, 20:35

Da Toldino (capolinea provvisorio) alle 19:50, 20:20, 20:50.

Saranno inoltre previste 3 corse al mattino e 3 corse al pomeriggio la domenica, con orari in fase di definizione.

È istituito un servizio giornaliero gratuito di autonavetta concessa con 4 posti da Via Libertà (zona Gatto Nero) a Rovenna dal lunedì al venerdì, dalle 6:30 alle 8:30 e dalle 18:30 alle 21.

Per particolari esigenze è possibile inoltre prenotare un servizio dedicato da Rovenna (P.zza Vittoria) al parcheggio di largo Perlasca a Cernobbio telefonando al CUC (031.343225).

SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI

Il servizio di raccolta rifiuti porta-porta è regolarmente garantito

NUMERI UTILI DI EMERGENZA

NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112 (Carabinieri, Vigili del fuoco, Soccorso Sanitario).

GUARDIA MEDICA 84000661 (via Carso 88, Como Specificare in caso di uscita del medico che l'intervento è in località Rovenna).

CROCE ROSSA CERNOBBIO 031511648 (con presidio a Rovenna c/o il Centro Civico).