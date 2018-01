Nuovi cartelli per l'autostrada, la proposta di Martinelli: "Indicare Monte Olimpino e Lago di Como"

La proposta arriva dal consigliere Paolo Martinelli (lista Rapinese Sindaco): correggere, o meglio, integrare i cartelli stradali alla rotatoria di Lazzago a Como che indicano le direzioni possibili una volta presa l'autostrada. Come mostra la foto, infatti, la nuova segnaletica non suggerisce agli automobilisti la possibilità di un'uscita prima della Svizzera per raggiungere il Lago di Como. Si tratta dell'uscita di Monte Olimpino. "E' ovvio che - ha spiegato Martinelli a margine del consiglio comunale di lunedì 8 gennaio nel quale ha lanciato la proposta in occasione di una dichiarazione preliminare - gli automobilisti non comaschi cercheranno di raggiungere il centro città, il lago e Cernobbio transitando per via Varesina o via Pasquali Paoli, e quindi soffocando ulteriormente Camerlata con traffico e conseguente inquinamento".

Basterebbe aggiungere l'indicazione dell'uscita Monte Olimpino e Como Lago sul cartello nei pressi dell'imbocco dell'autostra per consentire di attraversare la città senza passare per il centro o per suggerire a chi fosse uscito per sbaglio dall'autostrada a Grandate di rientrare e proseguire fino alla prossima uscita.