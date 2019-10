Granfondo a Cantù: tutta le variazioni alla viabilità, per non restare bloccati

A Cantù, le limitazioni al traffico riguarderanno soltanto il tempo strettamente necessario al passaggio dei ciclisti e le strade saranno riaperte immediatamente dopo il passaggio della macchina di servizio che segue l’ultimo corridore. Quindi, gli orari di riapertura che vi forniamo qui, sono puramente indicativi.

La partenza della manifestazione è prevista per le 7.30, dal parcheggio delle piscine di Corso Europa, mentre l’arrivo sarà in Piazza Garibaldi. Si può prevedere che i primi concorrenti arrivino intorno alle 10.30 e gli ultimi non più tardi delle 14.30.

Strade chiuse

Nell’orario di partenza - 7.30 - saranno chiuse al traffico le seguenti strade, per il solo tempo di passaggio dei ciclisti stimato in 15/20 minuti

Corso Europa, Via Grandi, Via Mazzini, Via Como, Via Vergani, Via E. Brambilla, Via per Alzate.

Al rientro da Brenna per Vighizzolo le vie interessate - Via Brianza, Via Baracca, Via Milano, Piazza Volontari della Libertà, Corso Unità d’Italia, Via Giovanni da Cermenate, Corso Europa, Via Manzoni - resteranno chiuse a partire presumibilmente dalle 10:00 alle 11:30.

L’area di Piazza Garibaldi resterà chiusa al traffico indicativamente dalle ore 10:00 e sino al termine della manifestazione.

Considerando l’alto numero di partecipanti, verranno valutate ulteriori e temporanee sospensioni della circolazione.

Parcheggi vietati

Il parcheggio di Corso Europa resterà chiuso con divieto di sosta:

per il lato sud-ovest (a sinistra della via di accesso al parcheggio) dalle 7.00 di giovedì 10 ottobre alle ore 20.00 di lunedì 14 ottobre;

per il lato nord-est (a destra della via di accesso al parcheggio) dalle 19.30 di venerdì 11 ottobre alla mezzanotte di domenica 13 ottobre.

Divieto di sosta con rimozione forzata il 13 ottobre dalle 9 fino al termine della manifestazione anche in: via Milano (tratto da via Brighi a via Canturino), corso Unità d'Italia, via G. Da Cermenate, via Manzoni, via Ariberto, via Alciato e via per Alzate.

Per i partecipanti

Ai partecipanti verrà consigliato l’utilizzo dei seguenti parcheggi:

Via Colombo, Via Mazzini Piazzale CAI Via Giovanni XXIII (davanti alla piscina e davanti al Liceo Fermi) Piazza Marconi Piazzale Brighi Piazzale Sole delle Alpi Via Nassirya Via Milano/via Torino Via Sabatino

Inoltre, la piattaforma ecologica di Corso Europa resterà chiusa per tutto il giorno.