Cantieri a Como, divieti e sensi unici: attenzione alle modifiche alla viabilità

Mese di novembre 2018 di cantieri sulle strade di Como: a partire da venerdì 2 sono previsti una serie di interventi che comporteranno modifiche alla viabilità. Ecco dove e quando.

Da venerdì 2 a lunedì 5 novembre in via Zampiero per potature e pulizia della scarpata, all'altezza del palo Enel 2352, dalle 9 alle 16,30 sarà istituito il senso unico alternato di circolazione regolato da movieri in base all'avanzamento del cantiere.

Lunedì 5 novembre o in alternativa il 12 novembre in caso di maltempo il 5, lungo via Regina nel tratto compreso tra piazza san Rocco e via Maddalena Albricci, nella fascia oraria dalle ore 9 alle ore 12 e comunque limitatamente al tempo necessario alle operazioni, è sospesa la circolazione veicolare per lo smontaggio dei container del centro profughi, eccetto per i veicoli in uso ai residenti, alle forze dell'ordine, al soccorso sanitario e tecnico urgente. Nel medesimo tratto e periodo è vietata la sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli.

Dal 5 al 9 novembre nella fascia oraria dalle 9 alle 18 in via Rovelli, nel tratto da via Diaz a via Volta, è sospesa la circolazione per tutte le categorie di veicoli (velocipedi compresi) per posa acquedotto, eccetto per i veicoli in uso ai residenti, alle forze dell'ordine, al soccorso sanitario e tecnico urgente. Il tratto di via Diaz da via Rovelli a via Giovio sarà regolato a doppio senso di circolazione con ausilio di movieri. Nei medesimi tratti e periodo è vietata la sosta con rimozione forzata dei veicoli.

Dal 5 al 30 novembre è sospesa la circolazione in via Tagliamento nel tratto da via Canturina a via Druso, e dal 30 novembre 2018 al 31 gennaio 2019 è sospesa la circolazione in via Tagliamento nel tratto da via Caduti Albatesi a via Frisia, per intervento sulla rete del gas.