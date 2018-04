Cantieri a Como: sensi unici e divieti, occhio alle modifiche viabilistiche

A partire da lunedì 16 aprile 2018 sono previsti alcuni interventi che comportano modifiche alla viabilità cittadina. Ecco quando e dove.

Da lunedì 16 aprile a fine lavori, comunque non oltre il 31 luglio, per lavori di 2iReteGas è vietata la sosta ed è sospesa la circolazione di tutte le categorie di veicoli in via Damiano Chiesa, in via Tagliamento nel tratto da via della Chiesa a via Canturina, e lungo via Venusti, eccetto per i veicoli in uso a residenti, frontisti, forze dell'ordine, soccorso.

Dal 16 aprile al 16 maggio al civico 11 di via Cristoforo Solari dalle ore 8,30 alle ore 17 per lavori edili è sospesa la circolazione di tutte le categorie di veicoli, eccetto per i veicoli in uso a residenti, frontisti, forze dell'ordine, soccorso.

Dal 16 aprile a fine lavori, comunque non oltre il 27 aprile, dalle ore 9 alle ore 17 è vietata la sosta ed è sospesa la circolazione in via Ostinelli nel tratto dalla via Comerio alla via Solari, eccetto per i veicoli in uso a residenti, frontisti, forze dell'ordine, soccorso, per il completamento del tratto di rete del gas.

Dal 16 aprile a fine lavori, comunque non oltre il 31 luglio, in via Cardina dal civico 33 al civico 53 sarà istituito il senso unico alternato di marcia per un intervento sulla rete del gas.

Da martedì 17 aprile a giovedì 18 aprile dalle ore 9 alle ore 16 in via Albertolli sarà sospesa la circolazione per tutte le categorie di veicoli per un intervento di manutenzione edilizia.

Mercoledì 18 e giovedì 19 aprile dalle ore 9 alle 17 in via Muggiò, all'altezza del civico 81, sarà istituito il senso unico alternato per il taglio di una pianta ad alto fusto.