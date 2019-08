Nuovi cantieri stradali a Como: via Giussani chiusa per due mesi

Per sostituire il vecchio collettore di tombinatura in via Giussani, nel tratto compreso tra via Palma e via Paoli, dal 26 agosto al 30 ottobre (con possibile anticipo del termine se i lavori dovessero concludersi prima) è interdetta la circolazione e la sosta per tutte le categorie di veicoli, compresi quelli di polizia e soccorso.

Prima fase

Il tratto di strada compreso tra via Varesina e via Palma rimarrà sempre percorribile per coloro che usufruiscono del percorso alternativo costituito da via Palma e via Di Vittorio con confluenza lungo via Cecilio (itinerario percorribile in entrambi i sensi di marcia). Durante la prima fase del cantiere, che si presume durare dal 26 agosto al 23 settembre, saranno vietate circolazione e sosta nel tratto di via Giussani compreso tra via Guido da Como e via Palma. Nei rimanenti tratti via Giussani resterà percorribile in entrambi i sensi di marcia.

Seconda fase

Durante la seconda fase del cantiere saranno vietate circolazione e di sosta nel tratto di via Giussani compreso tra l'accesso al supermercato COOP (che rimarrà comunque accessibile) e via Paoli. Compatibilmente con i lavori, i veicoli provenienti da via Spartaco potranno immettersi lungo via Giussani esclusivamente svoltando a sinistra verso via Paoli. Per i veicoli con massa a pieno carico uguale o superiore a 5 t, l'immissione lungo via Giussani potrà avvenire anche imboccando contromano la rotatoria esistente qualora le dimensioni giustifichino tale manovra e solo se regolata da idoneo numero di movieri. L'accesso da via Paoli sarà consentito ai soli veicoli dei residenti/frontisti di via Spartaco. Quando non sarà possibile per via dei lavori, i veicoli saranno deviati verso via Lissi e poi in via Giussani, mentre la via Spartaco sarà a fondo cieco.

Terza fase

Nella terza fase del cantiere saranno vietate circolazione e sosta nel tratto compreso tra l'accesso al supermercato COOP e via Spartaco. L'accesso da via Paoli sarà consentito ai soli veicoli dei residenti/frontisti di via Spartaco.

Quarta fase

Nella quarta fase del cantiere saranno vietate circolazione e sosta nel tratto compreso tra l'accesso carraio del supermercato COOP e via Guido da Como. L'accesso da via Paoli sarà consentito ai soli veicoli dei residenti/frontisti di via Spartaco nonché dei clienti del supermercato COOP.

Compatibilmente con le fasi operative del cantiere sarà sempre consentito il transito dei veicoli dei residenti/frontisti, e sarà sempre disposta la rimozione forzata dei veicoli in sosta all'interno dell'area di cantiere o che ne ostacolano l'accesso.

Lavori in via Santa Marta

In via Santa Marta all'altezza del civico 2, per lavori di allacciamento al collettore della pubblica fognatura, il 29 e 30 agosto nella fascia oraria dalle ore 21.00 alle ore 06.00 del giorno dopo, è sospesa la circolazione per tutte le categorie di veicoli. Nel medesimo tratto e periodo è vietata la sosta con rimozione forzata dei veicoli. Qualora per avverse condizioni meteorologiche o altri problemi logistici i lavori non fossero attuabili nelle giornate stabilite, l'ordinanza si considererà prorogata fino al 6 settembre, con l'esclusione del periodo interessato dalla Fiera di Sant'Abbondio (27 agosto - 3 settembre).