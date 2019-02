Cantieri a Como, divieti e sensi unici: attenzione alle modifiche alla viabilità

Sono in arrivo una serie di cantieri in diverse vie di Como, con modifiche per la viabilità, nel mese di febbraio 2019.

Ecco il dettaglio degli interventi annunciati dal Comune di Como.

In via per San Fermo all'altezza del sottovia autostradale, per lavori di ordinaria manutenzione, fino all'8 febbraio 2019 è istituito il senso unico alternato in orario notturno delle ore 22 alle ore 6.

In via Bellinzona, all'altezza dell'intersezione con piazzale Anna Frank, per una sostituzione alla rete dell'acquedotto, fino all'8 febbraio sono previste la sospensione al transito sulla corsia di marcia centrale (selezione per A9 Milano, Cernobbio e Menaggio) e la deviazione del traffico veicolare in via Cadenazzi per i veicoli provenienti dalla dogana e diretti in via Brogeda (A9 Milano, Cernobbio e Menaggio).

In via Giovanni da Caversaccio nel tratto dal civico 4 (area di sosta) all'intersezione con via Isonzo, dal fino al 1° marzo, per lavori su rete acquedotto, è sospesa la circolazione di tutte le categorie di veicoli, eccetto per i veicoli in uso ai residenti, frontisti, alle Forze dell'Ordine, al soccorso sanitario e tecnico urgente nell'espletamento dei servizi di emergenza. Nel medesimo tratto e periodo è vietata la sosta a tutti i veicoli su ambo i lati, in base all'avanzamento dei lavori.

In via Napoleona l'8 e il 9 febbraio, per un intervento sulla rete del gas, tra le 9 e le 16 sarà ridotta progressivamente la carreggiata da quattro a tre corsie di marcia e la conseguente deviazione del transito delle auto sulle corsie di marcia non interessate dai lavori.

Per lavori di manutenzione di Ferrovie Nord il passaggio a livello di viale Cesare Battisti sarà chiuso al transito sia veicolare che pedonale nella notte tra il 15 e il 16 febbraio, dalle 22 del 15 alle 5,30 del 16 febbraio. Il transito veicolare seguirà i percorsi alternativi lungo via Sauro in senso unico alternato.