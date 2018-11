Strade, marciapiedi e asfalti: cantieri in arrivo a Como. Ecco dove

Cantieri in arrivo su strade e marciapiedi di Como: la giunta comunale di Como ha approvato una serie di progetti di fattibilità tecnico-economica che rientrano nell'aggiornamento del piano triennale delle opere pubbliche, da inserire nella variazione di bilancio. Tra questi anche una serie di interventi per la scuola di via Giussani a Rebbio.

Asfaltature

Il terzo lotto previsto nel piano delle opere pubbliche è stato approvato e implementato con un ulteriore milione di euro, che si somma ai 500 mila originari, utilizzando una deroga del Mef (ministero dell'Economia e delle Finanze) che consente di attingere all'avanzo di bilancio 2018.

La variazione sarà sottoposta al consiglio comunale; in caso di approvazione, saranno effettuate asfaltature per 1,5 milioni. Le strade da inserire nel progetto esecutivo saranno scelte con il criterio oggettivo del catalogo dei dissesti stradali. I tecnici del comune stanno formando un elenco dal quale andranno tolte le strade in cui sono previsti importanti interventi ai sottoservizi entro 6-8 mesi dall'ipotetico avvio dei lavori.

Porfido da rifare

Previsto anche il rifacimento di pavimentazioni lapidee per 1 milione 150mila euro divisi su tre anni, dei quali 250 mila quest'anno (bilancio 2018).

Nel progetto, che sarà predisposto per andare in gara entro fine anno, saranno inserite via Borgovico vecchia, il tratto di via Mentana davanti al mercato coperto, piazzetta Moiana, alcune vie in città murata.

Gli interventi saranno realizzati la prossima primavera.

Marciapiedi e passaggi pedonali

Sono stati riuniti alcuni interventi di messa in sicurezza dei passaggi pedonali e di rifacimento dei marciapiedi per un importo di 400 mila euro.

In particolare: