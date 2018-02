In via per Cernobbio chiusa una corsia per le recinzioni di Villa Olmo

Oltre ai cantieri annunciati nei giorni, a partire da lunedì 12 febbraio inizieranno acneh i lavori per il rifacimento delle recinzioni di Villa Olmo nell'ambito del progetto "Tra ville e giardini del lago di Como: Navigare nella conoscenza". Sarà un cantiere mobile della durata stimata di circa quattro settimane, attivo da lunedì a venerdì dalle 9 alle 17 con un fonte di circa 10/20 metri, che richiederà l'occupazione parziale di una corsia di marcia di via per Cernobbio.

Nel tratto interessato la strada è a tre corsie di marcia, una per ogni senso più una per il transito dei bus in direzione centro città: non ci saranno interruzioni del traffico veicolare nei due sensi. Lunedì mattina sul posto sarà presente una pattuglia della Polizia locale per verificare la situazione, anche se lunedì e martedì si prevede che la chiusura delle scuole limiti i disagi per il traffico.



Infine sempre lunedì e martedì 12 e 13 febbraio in via Canturina, all'altezza di via Arcioni, verrà istituito il senso unico alternato per lavori di manutenzione di Acsm-Agam.