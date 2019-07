Como, lavori in via Varesina: cantiere per tutta l'estate

L'ordinanza che prevede il restringimento della carreggiata in via Varesina nel tratto tra via Collina e via Badone è stata prorogata fino al 30 agosto per consentire il completamento della riqualificazione prevista nel piano ex Trevitex. E' stato chiesto a Open Fiber di procedere con i lavori ai sottoservizi prima dell'asfaltatura finale, che si prevede di completare verso la metà di agosto. Nel frattempo è in corso di realizzazione la nuova illuminazione pubblica (con la sostituzione sia dei pali sia dei corpi illuminanti), che si prevede di completare a fine luglio.