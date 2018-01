Cantieri a Como, chiude via Repubblica Romana

Nuovo cantiere a Como: venerdì 5 gennaio 2018 dalle 8 e fino alla fine dei lavori resterà chiusa via Repubblica Romana all'altezza del civico 2. L'intervento - fa sapere il comune di Como- si è reso necessario per permettere la riparazione urgente di una perdita alla tubazione di Comocalor. Saranno consentiti l'accesso e l'uscita ai soli residenti.

Nello scorso mese di dicembre una perdita da una condotta di Comocalor aveva danneggiato una fognatura in via del Lavoro a Como.