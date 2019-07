Camion blocca il Viadotto dei Lavatoi: code e caos

Un grosso auto articolato ha caosato non pochi disagi al traffico in zona Oltrecolle-Canturina. Il mezzo pesante è rimasto incastrato nella rotatoria che collega via Oltrecolle al Viadotto dei Lavatoi. Si sono registrate lunghe code in entrambe le direzioni. Sono intervenuti gli agenti della polizia locale. La viabilità è stata messa a dura prova e si è registrata coda fino addirittura all'Esselunga di Camerlata.