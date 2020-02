Camion in via Cardano a Como, i residenti: "Siamo esasperati"

Continuano i disagi dovuti alla chiusura di via per San Fermo e all'isituzione della viabilità alternativa. Oltre ai residenti della stessa via per San Fermo a lamentarsi sono anche quelli di via Cardano, vale a dire la piccola strada che da Monte Olimpino arriva a San Fermo e che al momento viene utilizzata come via principale per aggirare la chiusura. La foto che la lettrice Marcella Fent, residente in via Cardano, ha inviato alla redazione di QuiComo è stata scattata la mattina del 12 febbraio. Come si vede un grosso camion sta percorrendo via Cardano, nonostante le dimensioni della strada non consentano assolutamente un ytransito agevole dei mezzi pesanti. Risultato: tutti in coda.

La lettrice giustamente si domanda: "E' possibile che un camion del genere salga per una via secondaria? Non c’è’ più tolleranza dai residenti. Per quanto ancora dobbiamo sopportare la chiusura della via per San Fermo?".

Una risposta precisa, purtroppo, non può ancora essere data poiché non è ancora nota la tempistica esatta dei lavori che porteranno alla riapertura di via per San Fermo e quindi alla regolarizzazione della viabilità e del flusso di tutti i veicoli, compresi quelli pesanti.