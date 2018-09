Como, tir bloccato nelle barriere del viadotto dei Lavatoi: caos traffico sull'Oltrecolle

Divieto nuovamente ignorato sul viadotto dei Lavatoi di Como, con un tir incastrato tra le barriere di cemento che ha provocato lunghe code in via Oltrecolle: è successo nella tarda mattinata di martedì 11 settembre 2018, come documentato dalle foto scattate da una lettrice di QuiComo.

Il mezzo pesante è rimasto bloccato poco dopo le 11: ha cercato di infilarsi sul viadotto dall'ingresso alla fine di via Oltrecolle, ma è rimasto incastrato tra i jersey in cemento posizionati proprio per evitare che, come successo spesso in passato, i mezzi con peso superiore alle 7,5 tonnellate percorrano l'arteria, a rischio crollo e per questo chiusa ai tir da più di un anno.

"Il traffico e stato bloccato per circa dieci minuti - racconta la nostra lettrice rimasta in coda ad assistere alla scena- poi il camion spostando i blocchi di cemento è passato sul ponte. E non è l unico - prosegue- Io faccio quella strada quattro volte al giorno e tutti i giorni e ne passano spesso di camion, solo questa volta sono riuscita a fotografare la scena. E' stato aiutato da altri autisti. Prima o poi -conclude preoccupata-se va avanti così il ponte crolla".

Allertata anche la polizia locale di Como, ma quando la pattuglia è arrivata del tir non c'era più nessuna traccia.

Il viadotto dei Lavatoi, tra i cavalcavia sorvegliati speciali dopo il tragico crollo del ponte Morandi di Genova, dovrà essere oggetto di un intervento: consegnata l'attività dei servizi di progettazione dei lavori, ci vorranno 4 mesi per conoscere la soluzione definitiva.