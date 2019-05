Camion incastrato ad Alzate Brianza: le immagini

Strada bloccata ad Alzate Brianza: in via dei Platani nel pomeriggio del 13 maggio 2019 un grosso mezzo pesante è rimasto incastrato nel tentativo di effettuare una manovra. Il conducente del tir non è più stato in grado di distrinsecare il camion. La via è rimasta bloccata a lungo fin quando i vigili del fuoco non sono intervenuti con l'autogru per sollevare e spostare il rimorchio dell'autoarticolato.