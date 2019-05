Como, divieto ancora ignorato: un altro tir sfonda le barriere del Viadotto dei Lavatoi

Ennesimo camion che "non vede" il cartello di divieto, si infila nelle barriere e attraversa il viadotto dei lavatoi di Como. E' successo nuovamente lunedì 27 maggio 2019, intorno alle 13.

Come documenta la foto scattata e inviata alla redazione da una lettrice di Quicomo, il tir si è infilato tra i pesanti jersey in cemento dalla rotatoria dell'Oltrecolle e ha percorso il viadotto, chiuso al transito dei mezzi pesanti (come dice chiaramente il cartello) per i noti problemi di stabilità del ponte.

Il mezzo, secondo quanto appreso, stavolta l'ha fatta franca: si tratta del'ultimo di una lunga serie di episodi analoghi, con camionisti che tentano di fare i furbi, salvo poi, in alcuni casi, rimanere bloccati tra le barriere o trovarsi con il tir rotto proprio per l'impatto con i jersey.