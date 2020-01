Erba, cadono calcinacci dal ponte: chiusa una corsia

Allarme a Erba per alcuni calcinacci caduti dal ponte sul quale passa la Sp40 (Arosio-Canzo) in località Buccinigo. Nella serata del 7 gennaio 2020 i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per verificare le cause del distaccamento di alcuni pezzi dell'infrastruttura. Per precauzione si è deciso di limitare il flusso veicolare al di sopra del ponte a una sola semicarreggiata. Nella tarda serata i tecnici erano ancora al lavoro per effettuare gli opportuni accertamenti e verificare la reale pericolosità del ponte.

Come si vede dalle immagini l'infrastuttura appare visibilmente deteriorata. Dalle foto scattate dai vigili del fuoco di Erba sembrerebbe che il deterioramento non riguardi solo la parte superficiale del cavalcavia. Infatti, si notano i ferri che costituiscono l'armatura interna letteralmente spezzati.