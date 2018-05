Calcinacci caduti dal ponte dell'autostrada: due notti di lavori in via Varesina tra Como e Montano

Partono i lavori in via Varesina tra Como e Montano Lucino (vicino al Bennet) dopo che sabato 12 maggio 2018 dei calcinacci si sono staccati dal ponte dell'autostrada cadendo su un'auto di passaggio: in frantumi il lunotto posteriore, ma fortunatamente nessun ferito.



L'ufficio tecnico del comune di Como, competente per il tratto interessato di via Varesina, ha sentito Società Autostrade concordando i lavori.

I tecnici di Società Autostrade interverranno a partire dalle 21 di domenica 13 fino alle sei di lunedì 14 maggio 2018, probabilmente proseguendo l'intervento anche nella notte successiva, tra lunedì 14 e martedì 15 maggio. Durante l'intervento sarà istituito il senso unico alternato nel tratto interessato di via Varesina.