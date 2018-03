Strade di Como al buio, pericolo in via Oltrecolle: il video

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Due curvoni completamente al buio: è la situazione segnalata da un lettore di Quicomo in via Oltrecolle. La trafficatissima arteria che collega il quartiere di Lora con il viadotto dei Lavatoi quando cala la sera si ritrova con una scarsissima illuminazione. Come si vede nel video inviato in redazione, due curve sono totalmente buie: i lampioni ci sono, ma sono spenti. Le uniche luci sono quelle delle auto che si incrociano sulla via. Passati i due curvoni "ciechi" le cose migliorano. Via Oltrecolle è così da parecchio tempo, segnala il nostro lettore, e chi la percorre abitualmente è abituato, ma ciò non toglie da pericolosità di quel tratto. La situazione è resa ancora più difficile quando piove, come nel caso in cui è stato girato il video: acqua e tergicristalli, uniti al buio, rendono ancora più ostica la visuale.