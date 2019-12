Como, strade piene di buche: asfalti da rifare

Le strade di Como sono un colabrodo. Gli asfalti si sono deteriorati o si stanno deteriorando un po' ovunque. Il maltempo è sicuramente la causa principale (probabilmente unito a una qualità di asfaltatura non proprio ottimale). Le incessanti piogge hanno contribuito a erodere il manto stradale e soprattutto in questi giorni sono comparse numerose buche, anche piuttosto profonde. Un lettore di QuiComo ha segnalato una buca pericolosa in via Risorgimento dove sono incappate già diverse auto. In un caso lo sfortunato automobilista ha danneggiato una ruota e si è dovuto fermare per sostituirla.

Altre lettori hanno segnalato presenza di buche e asfalti sconnessi in via Napoleona e in via Milano. A causa del maltempo non è stato possibile correrei ai ripari con rattoppi ben fatti, ma sicuramente l'amministrazione comunale dovrà richiedere nei prossimi giorni numerosi interventi di riparazione viste le condizioni di molte strade.