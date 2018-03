Quella buca in via Torno a Como: pericolo per auto e moto

Una piccola voragine in via Torno a Como. E’ quella che ci ha segnalato da un nostro lettore.

Come si vede nelle foto che ci ha inviato, la buca si è aperta proprio all’imbocco della strada che da Sant’Agostino porta sulla Lariana. Non un punto defilato, ma una strada di grande passaggio e traffico di quanti, tra cui molti turisti, si dirigono verso Bellagio e la sponda orientale del lago di Como. Moltissime le moto che col bel tempo imboccano la via per una gita verso la Perla del Lario. Così come i ciclisti. Che devono fare i conti con quel pericoloso buco: perfettamente rotondo e profondo diversi centimentri, tanto da contenere, come mostra l'immagine, anche una scatola che sporge verticalmente, aggiungendo pericolo a pericolo.