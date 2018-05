Voragine in strada a Como, riaperta via Magenta

E' stata riaperta intorno alle 18.30 di lunedì 21 maggio 2018 via Magenta a Como, chiusa in mattinata a causa dell'apertura di una voragine nel manto stradale.



Una buca profonda e pericolosa che aveva costretto la polizia locale a deviare gli autobus e a chiudere la strada al traffico anche di auto e moto.



In serata Palazzo Cernezzi ha comunicato che il problema in via Magenta è stato risolto e la strada è tornata percorribile. Lo scavo è stato chiuso provvisoriamente per consentire la riapertura già nella serata di lunedì, mentre martedì mattina si procederà con una piccola asfaltatura senza necessità di chiudere la strada.

Un respiro di sollievo per la viabilità della zona, già interessata dai lavori all'acquedotto in via Alciato.