Profonda voragine in via Magenta a Como: strada chiusa

Una pericolosa voragine si è aperta sulla strada nella mattina di lunedì 21 maggio 2018 in via Magenta a Como: come si vede nelle foto, la buca è molto profonda e pericolosa per auto, moto e mezzi pubblici.

La zona, già interessata dai lavori in via Alciato, è stata subito presidiata dalla polizia locale che ha deviato il percorso degli autobus di Asf, linee 6 e 11, e chiuso completamente al traffico la strada all'intersezione con via dei Mille almeno finchè l'ufficio tecnico del Comune di Como non individuerà cause e soluzioni.



Da valutare le cause del cedimento del manto stradale e le modalità di intervento. Sul posto anche l'ufficio tecnico del comune di Como per stabilire come procedere.

Solo pochi mesi fa un'altra voragine si era aperta nella strada in via Cavallotti sempre a Como.