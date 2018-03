Como centro, dopo il rappezzo della buca si apre una voragine

Una maxi buca si è aperta in via Cavallotti a Como. Una pattuglia della polizia locale di Como ha dovuto presidiare la profonda voragine che si è aperta nel manto stradale in centro città.

Come si nota dalle immagini la voragine si è aperta in corrispondenza di "rattoppo" di asfalto precedentemente eseguito per chiudere una buca. Forse a causa del maltempo degli ultimi giorni il rappezzo non solo è andato a farsi benedire, ma il terreno sotto di esso ha ceduto e quella che prima era una normale buca è diventata una piccola voragine.