Como, camion perde bombola di gas acetilene

Un camion ha person una bombola di gas in strada. E' accaduto poco prima delle ore 13 in viale Roosevelt a Como. Il veicolo ha perso la bombola che è rotolata in strada intralciando il traffico, ma fortunatamente nessun veicolo è rimasto danneggiato e non sono stati provocati incidenti.

La bombola contiene acetilene, un gas infiammabile di uso industriale, prvalentemente utilizzato per saldature e tagli di metalli. Si tratta, quindi, di un materiale molto infiammabile.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia locale. La bombola, del peso di circa 60 chilogrammi, è stata portata e deposta a bordo strada, davanti all'ex Ticosa. I vigili hanno avviato le indagini per risalire al proprietario del camion che la trasportava poiché il conducente, evedentemente, neanche si è accorto di avere perso dal cassone del veicolo il carico infiammabile. E' stata rintracciata la azienda che ha prodotto e riempito la bombola la quale ha collaborato con i vigili per capire a chi appartenga il camion che l'ha persa.