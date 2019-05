Elezioni e Giro d'Italia: volantini del sindaco in tutte le case di Como

Cresce l'attesa per il 26 maggio 2019, giornata in cui a Como si svolgerà l'arrivo di tappa del Giro d'Italia, ma anche data diu elezioni europee. L'attesa, dunque, non è solo per il risultato sportivo o quello politico. Per l'amministrazione comunale l'attesa è anche e sopratutto per il risultato del piano messo a punto per assicurare che la città non cada nel caos più assoluto, sopratutto dal punto di vista viabilistico.

Qui il dettagliato elenco dei divieti e delle strade chiuse.

Nasce da qui l'idea di recapitare a tutte le famiglie comasche un volantino che spieghi che cosa succederà il 26 maggio. Si tratta di un "avviso importante" in cui il sindaco di COmo Mario Landriscina invita i cittadini a utilizzare i mezzi di trasporto pubblici e a prepararsi ad alcuni inevitabili disagi.