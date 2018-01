Autostrade svizzere, dalla mezzanotte obbligatoria la vignetta 2018

La vignetta 2018, quest'anno di colore arancione metallizzato, per viaggiare sulle autostrade svizzere da oggi è obbligatoria. Tutti i conducenti di veicoli a motore che utilizzano le autostrade o semi autostrade svizzere, entro la mezzanotte di quest'oggi, devono aver applicato bene in vista sul parabrezza del proprio veicolo la vignetta 2018. L'acquisto dell'adesivo, che ha un costo di 40 franchi, è tassativo per non incorrere in sanzioni: la multa prevista dalla legge per i trasgressori è di 200 franchi.

Occorre ricordare che per essere valido in contrassegno annuale deve essere incollato direttamente sul veicolo nel punto indicato senza utilizzare altri materiali o colle. Per quanto riguarda le automobili, la vignetta arancione va fissata sul bordo del lato interno del parabrezza, mentre nel caso di rimorchi e motoveicoli su una parte facilmente visibile e non intercambiabile.

Il contrassegno è valido solo per il veicolo su cui è stato apposto. Come ricorda l'Amministrazione federale delle dogane svizzere, è vietato rimuoverlo per poi riattaccarlo sullo stesso o su un altro veicolo, inoltre i conducenti devono rimuovere dal parabrezza le vignette scadute per evitare che la "collezione" a colori ostacoli inutilmente la visibilità durante la guida.