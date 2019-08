Autostrada chiusa tra Monte Olimpino e la Svizzera

Inaspettata chiusura dell'autostrada A9. A essere stato chiuso è il tratto compreso tra Monte Olimpino e la dogana di Brogeda, in direzione della Svizzera. I motivi esatti della chiusura non sono stati resi noti. Autostrade per l'Italia poco dopo le ore 20 del 7 agosto 2019 si è limitata a comunicare dal propsio sito internet quanto segue: "Tratto Chiuso tra Como Monte Olimpino e Chiasso per Verifica tecnica Uscita consigliata provenendo da Lainate: Como Centro".

Un'ora dopo i disagi per i viaggiatori erano già notevoli: "Coda di 4 km tra Como Centro e Como Monte Olimpino per Tratto Chiuso ".