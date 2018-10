Autobus guasto in via Rodari a Como: pullman bloccati in piazza Roma

Momenti di caos in piazza Roma a Como dove 8 autobus sono rimasti bloccati a causa del guasto di un bus in via Rodari intorno alle 17 di giovedì 25 ottobre 2018.

Come ci ha segnalato un lettore di Quicomo, il mezzo, fermo, non permetteva agli altri di procedere, nè in direzione di piazza Roma, nè verso piazza Verdi.

Tutto paralizzato, dunque, per diverso tempo con conseguenti disagi per i passeggeri dei bus.