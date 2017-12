Pedaggio autostradale più caro: aumenti in arrivo a Grandate

Anche a Como il nuovo anno sarà inaugurato dai rincari sulla rete autostradale: dal 1° gennaio 2018 entreranno infatti in vigore gli adeguamenti previsti dal Ministero dei Trasporti sui pedaggi autostradali calcolati sulle percorrenze 2016. Ritocchi che riguardano da vicino in particolare l'uscita di Grandate.

I rincari



Per quanto riguarda la A9, una delle tratte più care d'Italia, l'aumento riguarderà la barriera di Grandate, dove da domani il pedaggio aumenterà di 10 centesimi, passando da 2,20 euro a 2,30 euro per ogni auto in uscita, ovvero il 4,5% in più.

A Grandate le tariffe erano ferme dal 2014, quando l'ultimo rincaro aveva portato questa tratta a essere una delle più care di tutta la Penisola.

Invariata, invece, la tariffa di 80 centesimi a Fino Mornasco, così come non sono segnalati altri aumenti sulle altre uscite della Milano-Como-Chiasso: alla barriera di Milano nord il pedaggio rimane fisso a 1,70 euro, Lainate a 0,80 proprio come Fino (dove però nel 2014 si pagavano 70 centesimi). Proprio l'aumento del 2014 aveva scatenato la protesta della Lega Nord che aveva manifestato al casello di Fino insieme ad aderenti a comitati civici e sindaci dei comuni interessati dai rincari.

Per quanto riguarda Autostrade per l'Italia gli aumenti in media saranno dell'1,5%, per Pedemontana dell'1,7%.

Rischio caos sulla ex Statale dei Giovi

L'aumento del pedaggio a Grandate potrebbe incrementare una tendenza già molto diffusa tra gli automobilisti comaschi, ovvero quella di uscire a Fino Mornasco, pagando una tariffa molto più bassa (80 centesimi contro 2,30): questo si tradurrebbe, però, in una congestione della viabilità ordinaria. Auto e mezzi pesanti potrebbero infatti venire "tentati" dal pedaggio più conveniente riversandosi sulla provinciale (arteria già di per sè molto trafficata soprattutto negli orari di punta) per raggiungere Como.